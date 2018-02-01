Четверо пьяных парней устроили дебош и подрались с полицейскими на вокзале

По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится досудебное расследование.

Транспортная полиция задержала четверых молодых людей за нарушение общественного порядка на ж/д вокзале Луговая, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

31 января текущего года в 5.30 часов утра на железнодорожном вокзале станции Луговая полицейские задержали четверых парней, которые нарушали общественный порядок в зале ожидания.

В ходе проверки транспортными полицейскими установлены и задержаны жители Жамбылской области. Им по 20, 21 и 22 года.

"При попытке доставления в комнату полиции правонарушители не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции, на замечание не реагировали, выражались нецензурной бранью в адрес представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей и оказали неповиновение. Агрессивные молодые люди оказали полицейским физическое сопротивление, тем самым нанесли им телесные повреждения", - сообщили в транспортной полиции.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанные были пьяны.

В настоящее время по факту применения насилия в отношении представителя власти проводится досудебное расследование.