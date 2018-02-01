Назначен вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана

Постановлением Правительства Республики Казахстан Арыстан Кенжатевич Кабикенов был назначен на должность вице-министра по инвестициям и развитию страны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Последняя должность з аместитель Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК

Родился 11 октября 1980 года. В 2002 году закончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова (2002) по специальности Инженер-экономист; в 2004 году - Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования, «Финансы и бухучет, операционный менеджмент, Магистр делового администрирования (МВА)», в 2006 - Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, «Юриспруденция», в 2012 году -·Магистратура в Университете Ноттингема (Великобритания, стипендиат программы «Болашак»), Магистр государственного управления.

Занимал различные должности, в сфере управления финансов ТОО «ТАТ-2001» (11.2001-07.2004); Специалист-казначей по вопросам управления средствами Национального фонда Республики Казахстан в структуре центрального аппарата Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (08.2004-02.2005); Занимал различные должности в департаментах Министерства финансов, занимался вопросами бюджетного финансирования и финансовых рынков, анализа и исследований финансовых и экономических моделей (02.2005-08.2006); Главный эксперт, заведующий сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (08.2006-03.2008); Инспектор, заведующий сектором мониторинга экономической политики отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (03.2008-10.2010); Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (10.2011-02.2013); Ответственный секретарь Министерства регионального развития Республики Казахстан (02.2013-08.2014); Заместитель Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (с 08.2014).