Назначен председатель Комитета по инвестициям МИР РК

Постановлением Правительства РК Хаиров Ерлан Картаевич назначен на должность председателя Комитета по инвестициям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьера РК.

Ерлан Хаиров родился в 1978 году в Караганде. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова. По специальности - международник.

Трудовую деятельность начал в 1997 году. В 1997-2002 годы работал на различных должностях в государственных органах. В 2002-2006 годы работал заместителем заведующего Отделом внешних связей Канцелярии Премьер-Министра РК, главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК. В 2006-2011 годы работал на различных должностях в национальных компаниях. В 2011-2014 годы занимал руководящие должности в министерстве индустрии и новых технологий. В 2014-2016 годы был председателем Комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию.

С мая 2016 года и по настоящее время занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию.