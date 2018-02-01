1 февраля на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков

Местами ожидается туман, на юге и юго-востоке республики усиление ветра.

1 февраля большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западные регионы республики будут смещаться фронтальные разделы, здесь местами ожидается снег, низовая метель, гололед. Местами ожидается туман, на юге и юго-востоке республики усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра до 24-29 м/с.

В Жамбылской области местами сохраняется туман, ветер до 15-20, порывы до 23 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами сохраняется туман, в Мангистауской области ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Костанайской областях местами - низовая метель, в Актюбинской области местами ожидается туман.

В Атырауской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской ночью и утром местами – туман.

В Алматинской области сохранится местами сильный мороз.

В Алматы днем преимущественно облачно, - 5.

В Астане днем частично облачно, - 17.

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Фото: alau.kz