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Парламент Польши запретил «бандеровскую идеологию»

1 февраля 2018, 10:03

Этот закон вызвал резкую негативную реакцию общественности.

Сенат Польши одобрил введение уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов («бандеровской идеологии») и распространение фактов об участии поляков в Холокосте. После утверждения Верхней палатой парламента документ должен подписать глава государства, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно принятому большинством голосов пакету поправок в закон об Институте национальной памяти, наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за использование термина «польские лагеря смерти» и высказывания, которые могут выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Этот закон вызвал резкую негативную реакцию общественности. Госдеп США ранее предупредил, что принятие данного закона может повлечь за собой определенные последствия «для стратегических интересов Польши» и осложнить отношения с Соединенными Штатами и Израилем.

«Законопроект — в случае его принятия — может подорвать свободу слова и научный обмен мнениями. Разногласия, которые могут возникнуть между нашими союзниками, будут играть на руку лишь нашим противникам. Мы призываем Польшу пересмотреть этот законопроект в свете его возможных последствий для свободы слова и возможности для нас быть эффективными партнерами»,— подчеркнули в американском дипведомстве.

До этого польские власти за этот документ раскритиковал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Законопроект не имеет под собой оснований. Я категорически против. Нельзя менять историю. Нельзя отрицать Холокост»,— подчеркнул он.

Фото: sejm.gov.pl


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