Правительство РК подписало соглашение по социальным и трудовым отношениям

31 января в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В работе комиссии приняли участие руководители Федерации профсоюзов, Конфедерации работодателей, Казахстанской Конфедерации труда, Национальной палаты предпринимателей, Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, а также в режиме селектора заместители акимов областей.

В ходе заседания обсуждены вопросы социально-трудовой политики государства и создания достойных условий труда для граждан страны, согласно поставленным Президентом РК задачам в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

В рамках заседания подписано Генеральное соглашение между Правительством РК, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 годы, определяющее согласованные позиции сторон по основным направлениям регулирования социально-трудовых отношений. Рассмотрен и утвержден план мероприятий (Дорожная карта) по реализации принятых обязательств в рамках Генерального соглашения.

Документ подписали стороны Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений: от Правительства — заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, от объединения работников — председатель Федерации профсоюзов Б. Абдрайым и генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда — М. Машкенов, от объединений работодателей — председатель правления НПП«Атамекен» А. Мырзахметов, председатель правления Конфедерации работодателей К. Байкенов, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Н. Радостовец.

Генеральное соглашение на 2018-2020 годы касается вопросов технологической модернизации экономики, кардинального улучшения бизнес-среды, содействия формальной и продуктивной занятости населения, улучшения качества человеческого капитала, условий и охраны труда, а также промышленной и экологической безопасности.

В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РК, на республиканском уровне заключается Генеральное соглашение между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов.

Генеральное соглашение заключается каждые три года. В 2017 году истек срок Генерального соглашения на 2015-2017 годы. В результате реализации мер, предусмотренных Генеральным соглашением на 2015-2017 годы в целом улучшились показатели в сфере социально-трудовых отношений.

За три года снизился производственный травматизм на предприятиях страны на 1,4%. Охват коллективно-договорными отношениями в средних и крупных предприятиях страны увеличился на 3,1%. Более 1400 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда, рекомендуемые Международной организацией труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ). Созданы свыше 12 тыс. Производственных советов, в состав которых на паритетных началах входят представители работодателей и работников.