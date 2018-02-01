Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК Багдат Мусин предложил пересмотреть правила пребывания иностранцев в Казахстане. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.



"Я не понимаю, почему иностранец должен выехать из нашей страны на один день, чтобы снова въехать на 30-60 дней? Это глупая ситуация, они тратят много денег (300-400 долларов США) всего на два дня, чтобы выехать (например, в Бишкек) и въехать в Казахстан. Почему мы не сделаем вариант проще - пусть платят государству официально определенную сумму (например 100 долларов) и остаются у нас еще на 30-60 дней?" - вопрошает Мусин.

Фото: egov.kz