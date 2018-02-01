Убытки трех банков превосходят по объему совокупную прибыль остальных 29 БВУ РК

В 2017 году 29 из 32 БВУ РК получили прибыль, то есть было отмечено превышение текущих доходов над текущими расходами после уплаты подоходного налога.

Впрочем, отрицательные показатели 3 банков перевесили - в целом по банковскому сектору, по итогам декабря 2017 зафиксирован убыток - на 18,7 млрд тг. Для сравнения, совокупная прибыль БВУ РК по итогам 2016 года составила 401,8 млрд тг, в 2015 - 227 млрд тг.

В помесячной динамике убытки отмечались в июле 2017: совокупно по всему банковскому сектору - минус 203,9 млрд тг, т.к. в минус ушел Qazkom (сразу на 405,6 млрд тг), начавший процесс консолидации с Народным.

Примечательно, что с выравниванием ситуации с объединением гигантов Qazkom+Народный показатели по банковскому сектору вновь перешли в позитивную динамику (так, например, по итогам ноября доходы превышали расходы на 12,6 млрд тг).

Но к концу года на общие показатели БВУ РК повлияли убытки RBK, которые составили 104,6 млрд тг, вновь уведя общие показатели банковского сектора в минус.

Самым прибыльным банком РК вновь стал Народный - 154,3 млрд тг за 2017 год (для сравнения, по итогам 2016 года было 123,5 млрд тг).

Следом идет Kaspi bank - доходы превысили расходы после уплаты подоходного налога на 73,1 млрд тг (против 23,3 млрд тг в декабре 2016).

Замыкает тройку лидеров Цеснабанк с прибылью 47,2 млрд тг (по итогам декабря 2016 было всего 10,5 млрд тг).