Кадровые перестановки в местной полицейской службе и маслихате Павлодарской области

Местную полицейскую службу Павлодарской области возглавил Жаскайрат Каиров, а секретарем областного маслихата стала Бахыт Бексеитова. О новых кадровых перестановках стало известно во время XX внеочередной сессии депутатов.

Пост главы региональной МПС стал вакантен после того, как предыдущего руководителя службы Юрия Колесникова назначили заместителем начальника областного департамента внутренних дел. На это место аким Павлодарской области Булат Бакауов предложил кандидатуру Жаскайрата Каирова, занимавшего должность заместителя местной полицейской службы. Депутаты маслихата одобрили ее единогласно.

Кроме того, во время сессии стало известно, что Владимир Берковский, больше трех лет проработавший секретарем областного маслихата, покидает эту должность. Он переходит на работу в социально-предпринимательскую корпорацию «Павлодар», где будет курировать вопросы развития сельского хозяйства. Глава региона выразил Владимиру Берковскому благодарность за сотрудничество по всем направлениям и пожелал ему удачи в дальнейшей работе. Новым секретарем маслихата в результате открытого голосования стала Бахыт Бексеитова, которая в прошлом году оставила пост руководителя управления образования и была выбрана депутатом.