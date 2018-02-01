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Удивительный памятник природы: сюрреалистичные земляные столбы в Итальянских Альпах

1 февраля 2018, 10:42

Памятник природы представляет собой вертикальные колонны из глины высотой до 40 метров.

Свою новую серию снимков под названием «Otherworldly» («Не от мира сего») немецкий фотограф Kilian Schönberger посвятил земляным столбам Ренона – памятнику природы, представляющему собой вертикальные колонны из глины высотой до 40 метров, которые находятся в Альпах в итальянской провинции Южный Тироль, передает сайт "ФотоТелеграф".

Столбы образовались в результате вымывания мягких пород дождевыми потоками.

Каждую из колонн увенчивает принесённый сюда когда-то ледником каменный валун, который защищает её от дальнейшей эрозии.

Фото: ФотоТелеграф


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