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Автобус сгорел в Семее

1 февраля 2018, 10:50

Обошлось без жертв и пострадавших.

Семейские пожарные потушили пожар в автобусе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

"Вчера вечером во время движения по улице Абая загорелся автобус марки «MAN» 1988 года выпуска. Огонь захватил сгораемые детали моторного отсека", - говорится в сообщении.

До возникновения пожара водитель заметил неполадки в автобусе и снялся с маршрута. Автобус загорелся, когда он ехал в автопарк. Водитель свернул на стоянку, эвакуировался вместе с кондуктором и вызвал пожарных. Возгорание было быстро ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших.

По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Фото: ДЧС ВКО.


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