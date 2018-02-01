Автобус сгорел в Семее

Обошлось без жертв и пострадавших.

Семейские пожарные потушили пожар в автобусе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

"Вчера вечером во время движения по улице Абая загорелся автобус марки «MAN» 1988 года выпуска. Огонь захватил сгораемые детали моторного отсека", - говорится в сообщении.

До возникновения пожара водитель заметил неполадки в автобусе и снялся с маршрута. Автобус загорелся, когда он ехал в автопарк. Водитель свернул на стоянку, эвакуировался вместе с кондуктором и вызвал пожарных. Возгорание было быстро ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших.

По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Фото: ДЧС ВКО.