Блогер решил проверить, узнают ли иностранцы флаг Казахстана

Блогер Danny Y на своем канале в YouTube провел необычный эксперимент. Он решил показать жителям Великобритании флаг Казахстана и спросить их, к какой стране он относится, передает Zakon.kz.

Сначала блогер прошелся по улицам и показывал флаг Казахстана случайным прохожим. Ни один из опрошенных так и не смог назвать Казахстан. Были предположения, что это флаг Мексики или Тибета. Некоторые даже отметили, что это флаг ООН.

К сожалению, на улице никто так и не смог угадать страну, поэтому Danny Y отправился в местный университет, где продолжил свой опрос. В учебном заведении называли такие страны, как Турция и Китай.

И лишь одна студентка ответила правильно, но лишь после того, как блогер показал ей другую фотографию - с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Фото: youtube.com/Danny Y