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Более 7 тыс. нарушителей наказаны за 2 года по обращениям в КАП МВД через Facebook

1 февраля 2018, 11:15

По жалобам подписчиков страницы привлечено к дисциплинарной ответственности более 40 сотрудников полиции.

В Комитете административной полиции МВД РК подвели итоги работы персональной страницы в Facebook, передает Zakon.kz.

Как напомнили в ведомстве, 2 года назад Комитет административной полиции открыл свою официальную страницу в социальной сети Facebook, на которой интернет-сообщество может найти актуальную информацию по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в Казахстане, познакомиться с деятельностью подразделений Комитета, задать интересующие вопросы, высказать свое мнение, получить комментарий по актуальным новостям.

Но самое главное - созданная страница позволяет осуществлять оперативную обратную связь с гражданами посредством получения сообщений.

"Многие обращаются к нам не только с личными проблемами, немало тех, кто готов помогать в выявлении нарушителей ПДД. И, наверное, это можно считать наибольшим достижением за последнее время. Люди сами понимают, что безопасности без их личного участия быть не может", - отмечает официальный представитель КАП МВД Ирина Лукьянина.

За 2 года функционирования страницы КАП МВД в Facebook по сообщениям гражданских активистов привлечено к ответственности более 7 тысяч нарушителей ПДД, поступило порядка 250 предложений граждан по организации дорожного движения, которые поддержаны местными исполнительными органами. Кроме того, по жалобам подписчиков страницы привлечено к дисциплинарной ответственности более 40 сотрудников полиции.

На странице принимаются все обращения, в том числе и с анонимных аккаунтов, если на присланных фото и видео присутствуют необходимые доказательства нарушений. Таким образом, все больше граждан выражают свою активность, действуя по принципу «нулевой терпимости» к любым правонарушениям.

"Мы благодарны гражданам за их активность, ведь на каждом перекрестке не поставишь полицейского и камеру не установишь. Это также имеет эффект профилактики. Все водители, в том числе и сотрудники полиции, сейчас уже понимают, что если и нет камер, то их нарушение может снять на свой телефон или видеорегистратор любой водитель или пешеход поблизости", – резюмировала Лукьянина.

фото: страница КАП МВД в Facebook


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