Гимн Канады сделали гендерно нейтральным
В его тексте заменят строчку «патриотизм — удел всех твоих сынов» на «патриотизм — удел всех нас».
Сенат Канады одобрил законопроект, вносящий изменения в национальный гимн «О, Канада». В его тексте заменят строчку «патриотизм — удел всех твоих сынов» на «патриотизм — удел всех нас», передает ИА «Росбалт».
Как отмечается в Twitter верхней палаты парламента, тем самым англоязычная версию гимна станет гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения и слова «сынов» — говорится в сообщении Сената.
Против изменений выступали члены Консервативной партии Канады, однако либералы имеют большинство во всех палатах парламента.
Патриотическая франкоязычная песня, ставшая гимном Канады, была написана в 1880 году. В 1908 появилась ее английская версия, а официально «О, Канада» стала гимном Канады в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву».
Фото: Sharij.net
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