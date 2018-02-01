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Гимн Канады сделали гендерно нейтральным

1 февраля 2018, 11:23

В его тексте заменят строчку «патриотизм — удел всех твоих сынов» на «патриотизм — удел всех нас».

Сенат Канады одобрил законопроект, вносящий изменения в национальный гимн «О, Канада». В его тексте заменят строчку «патриотизм — удел всех твоих сынов» на «патриотизм — удел всех нас», передает ИА «Росбалт».

Как отмечается в Twitter верхней палаты парламента, тем самым англоязычная версию гимна станет гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения и слова «сынов» — говорится в сообщении Сената.

Против изменений выступали члены Консервативной партии Канады, однако либералы имеют большинство во всех палатах парламента.

Патриотическая франкоязычная песня, ставшая гимном Канады, была написана в 1880 году. В 1908 появилась ее английская версия, а официально «О, Канада» стала гимном Канады в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

Фото: Sharij.net


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