Состоялось заседание Коллегии ЕЭК

Вопросы таможенного администрирования, торговой политики и развития агропромышленного комплекса обсуждались на заседании Коллегии ЕЭК 31 января. Принято решение о снижении с 5% до 0% таможенной пошлины на отдельные виды компрессоров для холодильного оборудования, внесены изменения в Соглашение по регулированию деятельности свободных экономических зон, утверждён перечень документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений и т.д.

Принято решение о классификации судовых дизельных двигателей, эксплуатируемых в составе электрогенераторных установок в субпозиции 8408 90 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).

Выбор субпозиции определен тем, что рассматриваемые виды моторов представляют собой двигатели внутреннего сгорания, устанавливаемые на любые суда в качестве главного или вспомогательного двигателя в составе дизель-генераторных установок. Их основная функция - приведение в движение ротора генератора и получение электроэнергии, необходимой для вращения корабельных винтов с помощью электродвигателей, а также обеспечение жизнедеятельности судна. Возможностью прямо передавать момент вращения на гребные винты они не обладают.

Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов компрессоров для холодильного оборудования (позиция 8414 30 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС) будет снижена с 5% до 0% на срок по 31 декабря 2019 года включительно.

В себестоимости холодильника или морозильника доля компрессора составляет 14,3%. Предложенная мера повысит рентабельность производства холодильного и морозильного оборудования в странах Союза, которая, по данным производителей, составляет 2-3%. Таким образом, например, в России за счет снижения ставки ввозной таможенной пошлины на компрессоры рассматриваемого типа затраты предприятий могут сократиться более чем на 600 тыс. долл. США ежегодно.

Коллегия ЕЭК классифицировала одноразовые подгузники для взрослых в подсубпозиции 9619 00 890 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Одноразовые гигиенические вкладыши для бюстгальтера, используемые в качестве прокладок, классифицируются в подсубпозиции 9619 00 790 9, а одноразовые женские гигиенические прокладки - в подсубпозиции 9619 00 710 9 единой ТН ВЭД ЕЭАС.

Коллегия ЕЭК распорядилась направить на внутригосударственное согласование новые редакции международных соглашений в таможенной сфере, заключенных странами ЕАЭС на разных этапах интеграции. Документы в большинстве своем касаются взаимодействия таможенных служб по вопросам, затрагивающим иные отрасли законодательств и другие аспекты таможенного регулирования.

В частности, страны должны будут рассмотреть изменения в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры таможенного зоны от 18 июня 2010 года.

Текст соглашения приведен в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС и Договором о Союзе. В частности, вопросы, определяющие порядок уплаты таможенных платежей и завершения действия таможенной процедуры, были включены в Таможенный кодекс ЕАЭС. В соглашении остаются только вопросы, связанные с порядком создания и функционирования СЭЗ (в том числе в связи с прекращением действия СЭЗ, видами деятельности на территории СЭЗ и т.д.), требующие особого порядка правового регулирования.

Одобрены изменения в Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов ЕАЭС по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 5 июля 2010 года и Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства от 5 июля 2010 года.

Документы предусматривают правовую помощь и взаимодействие таможенных органов стран в целях раскрытия преступлений или уголовных правонарушений, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за преступления или уголовные правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможни, и к административной ответственности за административные правонарушения, по которым таможенные органы ведут административный процесс.

Также Коллегий ЕЭК одобрены изменения в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года. Поправки носят юридико-технический характер и приводят соглашение в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС и Договором о Союзе.

Объединенная коллегия таможенных служб является совещательным органом, где обсуждаются вопросы таможенного администрирования и координации деятельности национальных таможенных служб, текущая правоприменительная практика и возможности для ее совершенствования. Председательствует в Коллегии в течение одного года руководитель центрального таможенного органа одной из стран ЕАЭС.

Утверждён перечень документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами ЕАЭС при их обращении в рамках Союза.

Перечень из 19 документов поделен на три группы: сведения о сортовых качествах семян, сведения о посевных качествах и сведения о сортовых и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений. В список вошли акты апробации и полевой инспекции сортовых посевов, протоколы испытаний, удостоверения о качестве семян, сертификаты соответствия, аттестаты и свидетельства на семена сельскохозяйственных растений, выданные в соответствии с национальными законодательствами союзных государств.

По мнению члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского, «взаимное признание документов на семена будет способствовать развитию взаимной торговли и позволит обеспечить их реализацию на территориях государств-членов с национальными документами, выданными в одной из стран ЕАЭС, без повторной проверки качества и переоформления документов».​