Видео "битвы грузовиков за уголь" прокомментировали в акимате

В ЮКО нет дефицита угля, передаёт Казинформ со ссылкой на управление ЖКХ и энергетики.

Появившееся в сети видео из Туркестана, где грузовики бьют друг друга, пытаясь протиснуться в очередь на погрузку угля, было снято ещё в октябре прошлого года, заверили в ведомстве.

«Мы отследили это видео, оно было снято ещё 14 октября прошлого года», - сказали в управлении.

«Ажиотажа нет. В Туркестане остатки угля составляют 1400 тонн для коммунально-бытовых нужд. Это тот уголь, который используется населением для отопления», - сообщили в ведомстве.

Хватает запасов твёрдого горючего и в других городах и районах области. В регион уже едет 261 вагон угля.

«На нашу территорию уже зашли 40 вагонов. Из них 21 вагон для коммунально-бытовых нужд, 19 - для энергетических», - сообщили в управлении.

Отметим, что потребность региона в угле на один отопительный сезон - один миллион тонн. 750 тысяч тонн - для обогрева жилья населения. На сегодняшний день 687 тысяч из них уже обеспечено. А для нужд тепличных хозяйств обеспечено 180 тысяч тонн твердого топлива.

Сайра Амантаева.

Фото: кадр из видео.