Передать бюджет оборонного заказа Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности предлагают в РК

Передать бюджет оборонного заказа Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) и определить МОАП основным заказчиком по поставке продукции для нужд Вооруженных сил РК предлагается в Казахстане. Об этом в ходе презентации проекта закона «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» в Мажилисе сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Кazpravda.kz.

«Предлагается изменение механизма формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа. В частности, передача бюджета оборонного заказа Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) и определение МОАП основным заказчиком по поставке продукции для нужд Вооруженных сил РК», - сказал Атамкулов.

Также планируется передача материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке освежения получателям оборонного заказа и закрепление прав и обязанностей получателей оборонного заказа и исполнителей оборонного заказа задач и функций военных представительств.

Кроме того, законопроектом расширяется состав государственного оборонного заказа путем включения в него производства, поставки, модернизации товаров военного и двойного назначения для государственного материального резерва, космических систем.

Наряду с этим в целях финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок и модернизации оборонных предприятий предусматривается возможность создания Фонда развития военно-промышленного комплекса.

Лаура Тусупбекова