Пиццу признали самым полезным завтраком

Специалист по здоровому питанию из США признала пиццу более полезной едой на завтрак, чем хлопья. О причинах своих выводов она рассказала изданию The Independent, отмечает Lenta.ru.

«Вероятно, вас удивит, что в среднем куске пиццы и миске хлопьев с молоком содержится одинаковое количество калорий», — отметила зарегистрированный и сертифицированный диетолог Челси Эмер. По ее словам, все дело в составе продуктов. В хлопьях практически нет белка и полезных жиров, но слишком много сахара — до половины дневной нормы для взрослого человека.

«В пицце содержится куда больше белков, так что она наполнит вас энергией на все утро. В ней больше жиров и куда меньше сахара», — продолжает Амер. Однако диетолог отмечает, что люди редко ограничиваются одним кусом пиццы, и это блюдо нельзя назвать полезным в любом случае.

Однако британский диетолог Рианон Лэмберт не согласилась с коллегой и отметила, что «огромные жирные пиццы, заказанные через интернет, — далеко не лучший выбор для завтрака». По ее словам, цельнозерновые хлопья будут полезнее пиццы. Тем не менее, если итальянское блюдо не будет содержать вредных добавок, его можно спокойно есть на завтрак.

Фото: Napoli / Giacomino / Ropi / Globallookpress.com