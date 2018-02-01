Комитет FDA признал, что система IQOS позволит снизить вред здоровью курильщиков

24 – 25 января компания Филип Моррис Интернешнл провела детальную презентацию устройства нагревания табака IQOS в США для Научно-консультативного комитета по табачным изделиям (TPSAC) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Как известно, FDA является одной из наиболее строгих регулирующих органов в мире в сфере контроля за рисками, которые могут нести здоровью человека те или иные продукты.

Документ представляет IQOS в качестве табачного продукта с модифицированным, т.е. с пониженным риском: за счёт отсутствия дыма, который содержит огромный массив канцерогенов и других опасных веществ, риски при использовании устройства IQOS уменьшаются на порядок.

В США очень строгая система сертификации и контроля, но при этом законодательством и политикой государства подчёркивается важная роль инновационных изделий с точки зрения сохранения здоровья 40 миллионов американских курящих мужчин и женщин.

В ходе проведённого анализа Консультативный комитет по табачным изделиям рассмотрел ряд вопросов научного и технического характера, вопросы продвижения информации об изделии, коммуникации производителя с потребителем. Была проделана обширная аналитическая работа для оценки вероятности и масштаба возможных положительных изменений здоровья людей, а также безопасности использования устройств (специалисты проанализировали варианты решения проблем, которые могут возникнуть при непредусмотренном использовании таких изделий).

В результате Комитет подтвердил, что при полном переходе на IQOS действительно обеспечивается существенное снижение воздействия вредных химических веществ на организм человека.

Глава ФМИ Андре Каланцопулос поблагодарил Комитет, отметив, что была проведена исключительная по объёму и сложности экспертная работа. Подытоживая полученные результаты, он отметил: «Наши научные исследования и вовлеченность наших людей придают мне уверенность в том, что мы достигнем нашей цели – будущего без табачного дыма».

Напомним, с 2008 года «Филип Моррис Интернэшнл» инвестировала более 3 миллиардов долларов США в научные исследования, промышленные разработки и производственные мощности, связанные с переходом компании на производство IQOS и другой продукции без табачного дыма. Вся эта работа делается в рамках концепции снижения вреда для взрослых курильщиков, которые по различным причинам не хотят отказываться от пагубной привычки.

Примечательно, кстати, что эта отрасль – один из самых динамично растущих секторов мировой инновационной индустрии. В 2017 году более 70% общемировых расходов на научные исследования и разработки и более 30% общемировых коммерческих расходов Филип Моррис были направлены на исследование продукции без табачного дыма. Филип Моррис, создав технологию IQOS, планирует дополнительно инвестировать более 1,7 млрд. долл. США в соответствующие производственные предприятия.

По данным Филип Моррис, около 4 миллионов совершеннолетних курильщиков уже перешли на IQOS. Число людей, желающих снизить вред своему здоровью, растёт во всём мире. Наша компания стремится к тому, чтобы все, кто так или иначе продолжают курить, как можно скорее отказались от сигарет и полностью перешли на продукцию без табачного дыма.