Итоги торгов в четверг: курс тенге практически стабилен
В обменниках доллары покупают/продают по 322,5-323,5 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 322,73 тенге за доллар (-0,17 тенге) при объеме торгов 17,9 млн USD (-5,35 млн USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,2986 тенге за юань (+0,2986 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (+500 тыс. юаней).
В обменниках доллары покупают/продают по 322,5-323,5 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
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