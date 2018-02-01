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Уроженка Казахстана отказалась от борьбы за пост президента России

1 февраля 2018, 11:56

Она не посетила ЦИК РФ с подписными листами.

Уроженка Казахстана Эльвира Агурбаш, которую заподозрили в наличие гражданства РК, не стала сдавать в Центризбирком подписи в поддержку своей кандидатуры, передает РИА Новости.

До последнего в ЦИК России ждали выдвиженца на выборы от "Альянса зеленых" Эльвиру Агурбаш, которая ранее приостанавливала сбор подписей, но обещала их добрать и "бороться", а не поддаваться на давление из-за вопросов о возможном втором гражданстве. Однако она так и не посетила ЦИК с заветными коробками с подписными листами.

Ранее Агурбаш уже заявляла об оказываемом на партию давлении из-за претензий о якобы наличии у нее гражданства Казахстана.

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников.


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