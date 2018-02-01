Расширять систему высшего образования планируют в Казахстане

Систему высшего образования Казахстана нужно расширять и интернационализировать. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на круглом столе по вопросам развития системы высшего образования в Назарбаев Университете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Круглый стол организован комитетом по социально-культурному развитию мажилиса Парламента РК для обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической управленческой самостоятельности высших учебных заведений».

«Основные мифы в нашем обществе связаны с образованием. У нас говорят, что очень много высших учебных заведений — 130. Но если посмотреть на душу населения, если посмотреть общее количество, то во Франции их более 500, в Соединенных Штатах порядка 5 тысяч. Если смотреть не абсолютные цифры, а коэффициент к населению, то цифры говорят, что на самом деле вузов не так уж и много. И вообще, вопрос не в количестве, а в качестве. Следующее — говорят, что у нас очень много студентов. Но на самом деле студентов у нас гораздо меньше, чем в странах ОЭСР, в несколько раз. И сегодня мы, наоборот, говорим, что нам необходимо развивать это направление», — отметил Асхат Аймагамбетов.

Вице-министр назвал ошибочным и мнение о больших средствах, выделяемых в Казахстане на образование. На сферу образования выделяется 3,1 процента от ВВП, и доля высшего образования гораздо ниже. По данным ЮНДПИ, система образования Казахстана занимает 38-е место.

Асхат Аймагамбетов также сообщил, что министерство в настоящее время работает по таким трендам, как, например, расширение доступа к высшему образованию. В прошлом году был почти на 10 тыс. мест увеличен государственный образовательный заказ. Эта работа будет продолжаться. Также приоритетом является создание равных условий и безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными потребностями, расширение технологий дистанционного образования.

Еще одно направление — интернационализация высшего образования. Ставится задача по превращению Казахстана и казахстанской образовательной системы в проектно-образовательный хаб для таких стран, как Индия, Китай, Турция, Пакистан, Египет, Россия и других. Долю иностранных студентов в казахстанских вузах планируется в кратчайшие сроки увеличить с двух до пяти процентов, а в перспективе еще больше. Для привлечения иностранных университетов в некоторых вузах уже открывают новые факультеты.