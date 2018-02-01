В Южном Казахстане дефицита угля нет

В Южно-Казахстанской области дефицита угля не наблюдается. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Мараим.

Кроме того, по словам спикера видеозапись с нехваткой в Туркестане, была размещена на «Youtube» в 2017 году. На сегодняшний день в Туркестане дефицита угля не наблюдается.

«Для проведения отопительного сезона города Туркестан необходимо 90 тыс. тонн угля, из них 85 тыс. тн угля город обеспечен. В настоящее время запасы угля на железнодорожных станциях города Туркестан составляют 1,4 тыс. тонн. Поставка угля в город происходит ежедневно. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с «Казахстан темир жолы» проводят ежедневный мониторинг», - сказал М.Мараим.

В ходе брифинга, руководитель управления энергетики отметил, что ежегодно жители области нуждаются в 1 млн. тонн коммунально-бытового угля. Из них 750 тыс. тонн для нужд населения, а 250 тыс. тонн для теплиц. На сегодня в область поставлено 870 тыс. тонн угля, из них 19 тыс. тонн на угольных базах. В целом, в регион поступает 2,5 тыс. тонн угля.

Стоит отметить, в основном в Южно-Казахстанскую область коммунально-бытовой уголь поставляется из месторождений «Шубаркул» Карагандинской области и «Майкубен» Павлодарской области.