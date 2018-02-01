Казахстанские ученые смогут работать по государственному оборонному заказу

В Казахстане будут защищать отечественные предприятия при размещении заказов для госматрезерва. Об этом сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается изменение механизма формирования и размещения государственного оборонного заказа. В частности, передача бюджета оборонного заказа в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности и определение МОАП основным заказчиком по поставке продукции для нужд Министерства обороны. Это позволит осуществлять: закуп продукции военного назначения с учетом основных направлений формируемой министерством оборонно-промышленной политики, а также освободить Вооруженные силы от несвойственных функций; передачу материальных ценностей из государственного материального резерва, в порядке его освежения, получателям оборонного заказа, то есть, госорганам», - сказал Б. Атамкулов в ходе презентации проекта Закона «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» в Мажилисе Парламента РК.

Министр также отметил, что до настоящего времени заказы Комитета по чрезвычайным ситуациям не входили в оборонный заказ. Но в то же время возникла необходимость, чтобы в оперативном плане КЧС всегда имел государственный оборонный заказ.

Б. Атамкулов также напомнил, что в будущем планируется передать закуп продукции для госматрезерва в электронном формате Министерству финансов. В этом закупе смогут участвовать товаропроизводители стран Евразийского экономического союза, в связи с чем казахстанские товаропроизводители могут оказаться неконкурентоспособными. Поэтому необходимо защитить отечественного товаропроизводителя при формировании госматрезерва. Такая защита практикуется в соседних странах, где формирование госматрезерва проводится частично через государственный оборонный заказ. Таким образом происходит гарантированное размещение заказа для госматрезерва на отечественных предприятиях.

По словам министра, законопроектом также предусмотрена возможность в некоторых случаях вносить изменения в договоры на исполнение государственного оборонного заказа без принятия соответствующего решения Правительства, как это происходит сейчас. То есть, при наличии сэкономленных средств можно будет произвести больше продукции или провести более глубокую модернизацию вооружения или военной техники. Этот вопрос будет решаться на уровне комиссии оборонно-промышленного комплекса при Правительстве.

Законопроектом также предлагается расширение состава государственного оборонного заказа путем включения в него производства, поставки, модернизации товаров военного и двойного назначения для госматрезерва, космических систем, технических средств, полигонного оборудования и тренажеров. Главная цель расширения гособоронзаказа - загрузка отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также предусмотрена возможность проведения в рамках гособоронзаказа научных исследований, содержащих сведения с грифом «Секретно». В настоящее время проведение научных исследований регламентируется Законом «О науке», который не позволяет проводить исследования, затрагивающие государственные секреты, поскольку требует участия зарубежных экспертов. В рамках законопроекта предлагается образовать оборонную научно-техническую комиссию при Правительстве, рассматривающую приоритетные направления для научных исследований и рекомендующую финансирование научных проектов, прошедших экспертизу в экспертных советах, образуемых при Министерстве. При этом участие зарубежных экспертов будет исключено.