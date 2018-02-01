Формирование гособоронзаказа перейдет из минобороны в МОАП

Соответствующая норма содержится в презентованном в Мажилисе Парламента РК министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбутом Атамкуловым законопроекте «Об оборонной промышленности и государственном оборонном государственном заказе», передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня достаточно большое количество, у нас наследие еще советской эпохи военной старой техники, которая находится на складах некоторых воинских частей. Предлагается все это отремонтировать, модернизировать и реализовать на экспорт. Все, что возможно, все, что невозможно, мы должны уже отправить в утиль. Таким образом, обеспечим, чтобы не создавался теневой оборот оружия внутри страны. Почему экспорт? Внутри страны эту компетенцию имеют правоохранительные, специальные органы и министерство обороны. В случае, когда происходит модернизация, например, на казахстанском предприятии и дальше уже, когда доводится до товарного вида и реализуется - мы практически выводим это вооружение за пределы РК», - сказал он.

Также, по его словам, предлагается изменение механизма формирования, размещения и выполнения гособоронзаказа.

«В частности, передача бюджета оборонного заказа минобороны в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности и определение МОАП основным заказчиком по поставке продукции для нужд минобороны. Это позволит осуществлять закуп продукции военного назначения с учетом основных направлений, формируемых министерством оборонно-промышленной политики, а также освободить Вооруженные силы от несвойственных функций», - проинформировал глава ведомства.

При этом Б. Атамкулов отметил, что в рамках законопроекта планируется передача материальных ценностей из госматрезерва в порядке «освежения» получателем оборонного заказа, то есть госорганом.

«Это вот пункт, статья - это госматрезерв - до настоящего времени практически у нас ЧС не входило в гособоронзаказа, но в то же время возникла большая необходимость в том, чтобы в оперативном плане ЧС всегда имело гособорнзаказ. В настоящее время входит только Нацгвардия. В этом законе мы определяем уже закрепление прав и обязанностей оборонного заказа, силовых ведомств и исполнителя оборонного заказа, отечественных товаропроизводителей и уполномоченная организация - РГП «Казспецэкспорт» и задачи и функции военных представительств. Поясню, мы сейчас в ЕАЭС, поэтому сегодня при формировании госматрезерва мы планируем передать формирование, закуп, госматрезерв в электронный формат в минфин в будущем, то есть там могут участвовать уже представители стран СНГ. И многие наши товаропроизводители, к сожалению, могут вообще выпасть их списка и не попасть», - подчеркнул министр.

В качестве примера глава МОАП привел существующую конкуренцию «с нашими соседями по каким-то видам продукции».

«И у них цена может лучше оказаться. Тогда в формирование госматрезерва наших отечественных производителей мы должны защитить. Эта практика используется в наших соседних странах, где формирование госматрезерва идет частично через гособоронзаказ. Таким образом, идет гарантированное размещение заказа для госматрезерва на отечественных предприятий», - сообщил он.

Он добавил, что установление условий договора, основание внесение в него изменений, не влекущих изменения утвержденного гособорнзаказ - это упрощает процесс передвижение денег в рамках утвержденного лимита гособоронзаказ.

«Ранее внесение изменений в утвержденный гособоронзаказ осуществлять при уточнении республиканского бюджета и требовало внесение соответствующих поправок в гособоронзаказ путем принятия решения правительства. Данная поправка нам позволит при некоторых условиях, устанавливаемых законом, вносить поправки в договоры на выполнение оборонного заказа без принятия соответствующего решения правительством. То есть в рамках тех сумм, в рамках того направления, к примеру, это касается авиации или же бронетехники, в случае допсредств как бы экономики можно будет произвести или большее количество или же сделать более глубокую модернизацию вооружения военной техники. Это решит на уровне комиссии ОПК при правительстве», - пояснил министр.

Кроме того, в проекте закона предусматривается расширение состава гособоронзаказа путем включения в него производства, поставки, модернизации товаров военного и двойного назначения для госматрезерва, космических систем, техсредств, полигонного оборудования и тренажеров.

«Расширение гособоронзаказа - самая главная цель это максимальная загрузка наших отечественных предприятий. До этого я говорил на примере госматрезерва», - заключил Б, Атамкулов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kursiv.kz.