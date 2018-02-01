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Утвержден План совместных действий Правительства РК и Национального Банка РК
по развитию национального фондового рынка на 2018 - 2021 годы
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2018 года № 32 «Об утверждении Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по развитию национального фондового рынка на 2018 - 2021 годы»
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В частности, План нацелен на создание эффективного и конкурентоспособного рынка ценных бумаг, способствующего повышению деловой активности, дальнейшему институциональному развитию финансового сектора, финансированию приоритетных секторов экономики и в целом долгосрочному экономическому росту.
Для решения поставленной цели предусматривается решение задач по следующим основным стратегическим направлениям:
1) совершенствование инфраструктуры и регулирования фондового рынка;
2) стимулирование спроса на фондовом рынке;
3) стимулирование предложения на фондовом рынке;
4) расширение международного сотрудничества.
Подробные мероприятия по стратегическим направлениям развития национального фондового рынка представлены в Плане мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по развитию национального фондового рынка на 2018 - 2021 годы согласно приложению к данному Плану.
В случае успешной реализации Плана по ключевым показателям развития фондового рынка, к 2021 году планируется достичь следующих целевых ориентиров:
1) капитализации рынка акций KASE к ВВП - не менее 50 %;
2) капитализации рынка облигаций KASE к ВВП - не менее 30 %;
3) представительского списка индекса KASE - не менее 10 акций казахстанских эмитентов;
4) числа листинговых компаний в официальном списке KASE - не менее 250;
5) передачи пенсионных активов 4-6 частным управляющим компаниям;
6) наличия на фондовом рынке центрального контрагента по операциям с ценными бумагами и валютой;
7) позиции Республики Казахстан по индикатору «Получение финансирования на внутреннем фондовом рынке» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 87 места.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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