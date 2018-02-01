Неизвестная Африка: 17 мифов, в которые мы раньше верили

Во многом Африка до сих пор кажется нам именно такой — полной пестрых племен и небезопасной, и это мало относится к реальности. AdMe.ru собрал и развенчал самые популярные мифы про Черный континент.

Миф 1: в Африке нет технического прогресса

Со школьных времен мы помним, что Африка состоит из развивающихся стран. Но это не значит, что Черный континент живет в средневековье — у 90 % африканцев есть мобильные телефоны, есть программисты, создающие собственные приложения и гаджеты. Например, местные разработчики создали сервис для фермеров с рекомендациями по скотоводству и информированием о стихийных бедствиях. Кроме того, в Африке развито производство, в некоторых странах выпускают и крупную технику, такую как автомобили.

Миф 2: Африка — жаркая пустыня

Мы говорим «Африка» — думаем о Сахаре. На самом деле на континенте кроме пустыни есть огромная, крупнейшая область тропических лесов, гора Килиманджаро и другие снежные вершины и саванна. В пределах одной Африки представлены все климатические зоны, а среднегодовая температура даже в экваториальной части континента не превышает 27 °C.

Миф 3: в Африке живут только чернокожие

Мы привыкли думать, что Африку населяют исключительно чернокожие люди. На самом деле на континенте проживает более миллиарда человек и разнообразие цветов кожи здесь может поразить — от иссиня-черного до очень бледного. Такая палитра образовалась из разнообразия оттенков кожи исконного населения и большого количества переселенцев из Европы и Азии, которые остались в Африке со времен колоний или бежали в африканские страны от политических гонений.

Миф 4: Африку населяют дикие животные

Научно-популярные передачи и мультфильмы рассказывали нам про Африку, населенную дикими животными, которые свободно разгуливают на природе и даже могут нападать на людей. На самом деле большинство сафари проходят в зимние месяцы, когда потенциально опасные змеи и насекомые находятся в спячке. Что касается диких животных, то большая часть из них сейчас живет в национальных парках. Случаи нападения на человека крайне редки и почти всегда происходят только от нарушения правил парка, когда туристы вместо наблюдения за животными пытались преследовать их или вступить в контакт с хищниками.

Миф 5: в Африке очень высокий уровень преступности

Существует мнение, что в Африке туристы находятся в постоянной опасности из-за высокого уровня преступности. На самом деле туризм на континенте сильно развит: только в ЮАР бывает до 1,5 млн туристов в год, а страны Африки становятся модным и популярным направлением туризма среди западных путешественников. Вместе с этим на континенте поднимается уровень сервиса, условия для туризма становятся все лучше, но при этом сохраняется ощущение близости к природе и экзотика.

Миф 6: Африка не имеет культурного наследия

Думая про Африку, мы часто представляем первобытное общество без развитой культуры и даже истории. Африку заслуженно называют колыбелью цивилизации — на континенте находится множество разнообразных античных построек и других культурных памятников, которые бережно охраняются. В одной только Кении более 200 архитектурных памятников. Кроме того, во многих странах есть интереснейшие музеи, тщательно поддерживаемые правительством.

Миф 7: Африка живет за чертой бедности

Отправляясь в Африку, мы представляем аскетичное путешествие с проживанием в палатках и готовимся видеть вокруг нищету. На самом деле на континенте существуют страны, живущие за чертой бедности, но их гораздо меньше, чем кажется. В целом экономический уровень африканских государств мало отличается от других развивающихся стран — средний класс только развивается. При этом государства вовсю инвестируют в туризм, строятся комфортные отели и зоны отдыха.

Миф 8: в Африке бушуют эпидемии опасных заболеваний

СМИ периодически рассказывают нам об очередной вспышке страшных болезней в Африке, и мы привыкли думать, что на континенте много смертельных заболеваний. На самом деле нашумевшая лихорадка Эбола охватила не весь континент, а только страну Сьерра-Леоне и окрестности. Второе заболевание, которое чаще всего вспоминается при разговорах об Африке, — малярия. Конечно, малярийные комары существуют, но при соблюдении техники безопасности заражения можно не бояться. К мерам предосторожности относятся репелленты, москитные сетки и профилактические лекарства.

Миф 9: африканцы живут в хижинах

Зачастую фотографии африканцев показывают дикие племена, живущие в хижинах. На самом деле застройка больших городов в Африке мало отличается от других мегаполисов — здесь есть и высотные жилые дома, и небоскребы, и деловые центры. Развитые архитектура и инфраструктура делают африканские города весьма прогрессивными. Конечно, на территории континента еще остались действительно живущие в хижинах, такие как бушмены, но их очень мало.

Миф 10: в Африке говорят на африканском языке

Африканского языка не существует, даже более того — и уникальные местные языки племен постепенно исчезают. Население Африки в период колонизации впитало в себя европейские языки — английский, французский, немецкий и португальский, которые сильнее распространились с телевидением и интернетом. В общем, на континенте говорят на сотнях разных языков, Африка — находка для лингвистов: в одной только Намибии 20 государственных языков.

Миф 11: Африку раздирают политические конфликты

Американские фильмы часто показывают нам локальные войны или политические распри в африканских странах. Действительно, в 90-е годы континент распирали локальные конфликты, одновременно могло идти более десятка войн. Эти войны были наследием колониальной эпохи, когда границы стран устанавливались исходя из интересов колонизаторов и мало учитывали реальную культурную и историческую обособленность страны. На сегодняшний день территории стран определены и войны за границы закончились.

Миф 12: в Африке дефицит продовольствия

Документальные фотографии и фильмы показывают нам голодающих людей в Африке, и мы начинаем думать, что эта проблема охватила весь континент. Голод в странах Африки действительно существует, но далеко не во всех. Здесь около четверти всей мировой плодородной почвы, и далеко не вся она используется в сельском хозяйстве. В туристических зонах нет никаких проблем с питанием, а в ЮАР и Египте распространены рестораны McDonald’s.

Миф 13: в Африке ненавидят белых

Этот миф появился после эпохи рабства и колонизации, когда освобожденная Африка изгоняла европейцев и возвращала свой суверенитет. И по сей день разделение на белых и черных существует, но светлый цвет кожи распространен и среди местного населения и не вызывает агрессии. В странах с развитым туризмом привыкли к путешественникам всех мастей и относятся к ним совершенно спокойно. Чтобы избежать даже потенциальных проблем, стоит ограничиться туристическими зонами и не провоцировать местное население — как и в странах Латинской Америки или в Мексике.

Миф 14: в Африке правят тираны

Распространен миф, что политические режимы в странах Африки устанавливались военной диктатурой, так что на континенте сплошь правят диктаторы. На самом деле в Африке соседствуют разные политические режимы, а Гану и Сенегал называют примерами развития демократии. Конечно, европейских толерантности и открытости политики в Африке нет, но записывать весь континент в тоталитарный режим не стоит.

Миф 15: в Африке нет питьевой воды

Проблема дефицита чистой питьевой воды в Африке существует, и она ужасна, но она также не касается всего континента. В туристических зонах не будет проблемой приобрести бутылку чистой воды и все привычные и популярные напитки. Например, банку Coca-Cola можно найти даже в отдаленных деревнях.

Миф 16: по Африке нельзя путешествовать автостопом

Путешествия по Европе или Америке часто проходят в формате автостопа, но считается, что в Африке таким образом перемещаться нельзя. На самом деле на континенте поймать машину даже проще, чем в развитых странах. Главное — изначально оговорить с водителем условия поездки, чтобы они не ожидали оплаты.

Миф 17: Африку обошли современные молодежные тенденции

Отсталость Африки в этом вопросе также сильно преувеличена. Вы никого не удивите социальными сетями, большая часть молодежи активно использует Facebook и общается с друзьями из других континентов. Современные направления туризма в Африке также развиты, каучсерфинг не обошел ее стороной. Более того, африканцы часто оказываются гостеприимнее европейцев и чаще отвечают положительно. Не стоит ожидать номер люкс, но радушный прием вам устроят.

Мультфильм «Король Лев» подарил нам жизнерадостный африканский девиз «Акуна матата». Эта фраза с суахили переводится как «наслаждение настоящим без переживаний». Африка богата красивейшей природой, и старые стереотипы о ней не повод отказываться от захватывающего путешествия. Пишите в комментариях, какие еще мифы об Африке давно пора развеять.