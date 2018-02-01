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Утвержден перечень, форм, сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правила их представления
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правил их представления» (не введено в действие)
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В частности, Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и определяют порядок представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером (далее - Организации) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).
Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.
В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.
Организация ежеквартально в срок до шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган пояснительную записку к отчетности. В пояснительной записке указывается следующая информация:
1) об изменениях, произошедших за отчетный период (раскрывается по каждой статье с описанием суммарных величин согласно учетной политике Организации);
2) об участии Организации в страховом пуле, в том числе: наименование участников страхового пула, дата заключения договора о совместной деятельности, информация о заключенных договорах сострахования (количество договоров, объем и доля ответственности, сумма страховых премий и страховых выплат по договорам сострахования);
3) об управлении Организацией с указанием дат проведенных заседаний (собраний) органами управления Организации в течение отчетного периода, повестки дня и о принятых решениях;
4) о доходах от инвестиционной и иной деятельности и прочих расходах;
5) об участии Организации в юридических лицах, созданных в форме акционерного общества (количество приобретенных акций, покупная стоимость акций на дату приобретения, балансовая стоимость, доля участия в уставном капитале);
6) о полученных Организацией займах от банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
В пояснительной записке за 1 (первый) квартал отчетного года, в срок до шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным годом, указывается информация об аудите Организации за прошедший финансовый год:
1) полное наименование аудиторской организации;
2) дата начала аудита;
3) дата окончания аудита;
4) номер и дата выдачи лицензии;
5) соответствие квалификационным требованиям по проведению обязательного аудита (да/нет);
6) местонахождение (адрес юридический и фактический);
7) контактные телефоны;
8) номер факса;
9) электронная почта.
Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.
Выявление уполномоченным органом ошибок (внутриформенного и межформенного контроля) является основанием для возврата отчетности в Организацию для исправления.
Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета и исполнителем, заверяется печатью и хранится в Организации.
По требованию уполномоченного органа, Организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе, которая не должна содержать исправлений и подчисток.
Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, уполномоченным на подписание отчета) и главным бухгалтером.
При реорганизации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового брокера отчетность представляется в уполномоченный орган до даты возврата указанными лицами в уполномоченный орган лицензий на право осуществления страховой деятельности и (или) на право осуществления деятельности страхового брокера.
При добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, отчетность представляется до даты выдачи разрешения уполномоченного органа о добровольной ликвидации.
При принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации отчетность представляется в уполномоченный орган до даты принятия решения уполномоченным органом о лишении лицензии.
При ликвидации страхового брокера отчетность представляется в уполномоченный орган до даты принятия решения о лишении лицензии либо до даты возврата в уполномоченный орган лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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