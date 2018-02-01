В частности, Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и определяют порядок представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером (далее - Организации) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

Организация ежеквартально в срок до шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган пояснительную записку к отчетности. В пояснительной записке указывается следующая информация:

1) об изменениях, произошедших за отчетный период (раскрывается по каждой статье с описанием суммарных величин согласно учетной политике Организации);

2) об участии Организации в страховом пуле, в том числе: наименование участников страхового пула, дата заключения договора о совместной деятельности, информация о заключенных договорах сострахования (количество договоров, объем и доля ответственности, сумма страховых премий и страховых выплат по договорам сострахования);

3) об управлении Организацией с указанием дат проведенных заседаний (собраний) органами управления Организации в течение отчетного периода, повестки дня и о принятых решениях;

4) о доходах от инвестиционной и иной деятельности и прочих расходах;

5) об участии Организации в юридических лицах, созданных в форме акционерного общества (количество приобретенных акций, покупная стоимость акций на дату приобретения, балансовая стоимость, доля участия в уставном капитале);

6) о полученных Организацией займах от банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

В пояснительной записке за 1 (первый) квартал отчетного года, в срок до шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным годом, указывается информация об аудите Организации за прошедший финансовый год:

1) полное наименование аудиторской организации;

2) дата начала аудита;

3) дата окончания аудита;

4) номер и дата выдачи лицензии;

5) соответствие квалификационным требованиям по проведению обязательного аудита (да/нет);

6) местонахождение (адрес юридический и фактический);

7) контактные телефоны;

8) номер факса;

9) электронная почта.

Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

Выявление уполномоченным органом ошибок (внутриформенного и межформенного контроля) является основанием для возврата отчетности в Организацию для исправления.

Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета и исполнителем, заверяется печатью и хранится в Организации.

По требованию уполномоченного органа, Организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе, которая не должна содержать исправлений и подчисток.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, уполномоченным на подписание отчета) и главным бухгалтером.

При реорганизации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового брокера отчетность представляется в уполномоченный орган до даты возврата указанными лицами в уполномоченный орган лицензий на право осуществления страховой деятельности и (или) на право осуществления деятельности страхового брокера.

При добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, отчетность представляется до даты выдачи разрешения уполномоченного органа о добровольной ликвидации.

При принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации отчетность представляется в уполномоченный орган до даты принятия решения уполномоченным органом о лишении лицензии.

При ликвидации страхового брокера отчетность представляется в уполномоченный орган до даты принятия решения о лишении лицензии либо до даты возврата в уполномоченный орган лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.