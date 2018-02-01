Казахстан и Россия обсуждают новый район падения ракетных частей

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов назвал радиус падения от частей ракетоносителя «Союза-2» на территории Джангельдинского района Костанайской области, передает корреспондент Zakon.kz.

«До сих пор этот вопрос идет на согласовании госорганов. Кроме того, мною планируется дополнительный выезд в Джангельдинский район весной этого года. В этом году никаких плановых запусков не предполагается. Отвод земель у нас в радиусе, если посмотреть, это 22 километра на 44 километра. Касательно экологической безопасности - полностью экологическая экспертиза проведена как казахстанскими, так и российскими специалистами. Кроме того, мы привлекли общественные объединения и ассоциации, которые провели исследования на экологическую безопасность особенно для животного мира», - сказал глава МОАП.

Он подчеркнул, что данные обломки «экологической опасности не представляют».

«В будущем, если будет принято решение по запуску, в течение трех лет будет всего семь запусков, возможно. Будет использоваться новый экологический чистый кислородно-керосиновый двигатель», - уточнил Б. Атамкулов.

В то же время он назвал «фобией» все опасения по поводу вреда экологии.

«По части экологической опасности - ну, это уже фобия, честно скажу. Просто мы сегодня уже в течение 60 лет уже около 2,5 тысяч запусков было произведено. Я приводил соотношение экологического загрязнения между полетами авиации и запусками ракет. В 75 раз превышение выбросов от авиации, которые пролетают над Казахстаном, нежели от запуска ракет», - пояснил министр.

По его словам, в зоне падения нет никаких сельхозугодий, это земли из госрезерва.

«Есть одно крестьянское хозяйство, которое для выпаса использует земли. Мы старались максимально уйти по той траектории, чтобы было меньше населенных пунктов и не было промышленных и стратегических объектов. Данная траектория вывода на орбиту спутника - это самая безопасная траектория, которая выверена», - добавил глава МОАП.

В заключение Б. Атамкулов указал, что есть такое понятие, как «интересы обороны, национальной безопасности», «обеспечение соответствующих стратегических проектов страны», к которым и относится данный случай.

«Я понимаю, что из всего можно сделать событие. Мы все современные, цивилизованные люди, мы идем к веку цифровизации, каждый пользуется системами связи, интернетом. Те спутники, которые мы запускаем и будут запущены, будут использоваться для обеспечения широкополосного интернета, инфраструктуры для коммуникаций», - резюмировал он.

Напомним, в позапрошлом году планировалась изменение траектории падения ступеней ракет «Союз», запускаемых с космодрома Байконур. Раньше ступени падали в сторону города Жезказган, а теперь на участок, расположенный на территории Иргизского района Актюбинской области и Жангельдинского района Костанайской области. Всего на эти цели выделяется 63 тысячи гектаров. За предоставление этого участка Российская Федерация будет платить 460 тысяч долларов США в год, независимо от количества запусков.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: azh.kz.