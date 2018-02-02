Саудовская Аравия не имеет претензий к Казахстану в рамках ОПЕК

Ранее СМИ сообщали о том, что Казахстан нарушает свои обязательства по ограничению производства нефти на несколько тысяч десятков баррелей в день.

Саудовская Аравия не имеет каких-либо претензий к Казахстану в рамках реализации соглашения ОПЕК+, передает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV

Об этом сообщил посол Королевства Саудовской Аравии в Казахстане - Дахир Мутиш Аленазе.

Ведущий экспортёр нефти и Казахстан тесно сотрудничают в энергетической сфере, уточнил в беседе саудовский дипломат.

Диалог между странами проходит в рамках международных мероприятий, а также на уровне министров энергетики, которые часто обмениваются визитами. Кроме того, главы двух государств недавно затрагивали тему энергетики в телефонном разговоре, отметил посол.

Наша страна никаких претензий не имеет, потому что тот объем, который производит казахстанская сторона - она производит этот объем в меру своей экономики и своих потребностей. Поэтому здесь можно сказать, что обе стороны Казахстан и Саудовская Аравия, а также наши российские коллеги - они сотрудничают и у них есть взаимопонимание в этих вопросах. Наша страна уважает те меры, которые предпринимает Казахстан и с пониманием относится к ситуации в Казахстане. Вместе с тем Саудовская Аравия наблюдает за всемирным рынком нефти, - сообщил посол Саудовской Аравии в РК Дахир Мутиш Аленазе.

Фото: Financial Tribune