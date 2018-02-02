Казахстанцев, собирающихся в США, призывают прививаться

Мощная эпидемия уже унесла жизни 37 детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, ее масштабы сравнимы с той, что была 3 года назад. Тогда инфекцию подхватили 34 миллиона американцев. 56 тысяч из них скончались.

Этот сезон гриппа в США – убийственный. Все Штаты Америки заражены. Люди умирают от H3N2. Этот штамм заразнее и опаснее других. Он не щадит никого, а особенно стариков и детей. Клиники уже не справляются с потоком больных. Американцев вирус перепугал, похоже, сильнее, чем угроза ядерной войны. Грипп рушит семьи. 12-летний сын Майка Медвина простудился, подумали родители. Начали лечить его дома. Через 3 дня ребенка не стало.

- Когда он заболел, мы не думали, что все так закончится. Никаких серьезных симптомов. Раз – и его не стало. Вроде бы обычная простуда, - говорит Майк Медвин.

Тысячи госпитализированных, десятки умерших. Большинство выздоравливают, но медики не торопятся вздыхать с облегчением. На этот раз вспышка гриппа в Штатах затянулась.

- Обычно в это время мы видим пик, но сейчас, кажется, все еще идет подъем заболеваемости. Мы еще не достигли конца эпидемии гриппа, которую видим ежегодно, говорит врач Джек Ценг.

При первых симптомах инфекции (кашель, высокая температура, боли в груди, тошнота) врачи призывают сразу же ехать в больницу, а не пытаться лечиться народными средствами. Казахстанцам, которые собрались в США, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в Центральной Азии советует подготовиться.

Вакцины против гриппа - это самый важный инструмент для профилактики гриппа.

Если вы еще не получили прививку, важно сделать ее перед поездкой. Это лучший способ защитить себя от гриппа. Вакцина становится эффективной спустя две недели после прививки, поэтому сделайте ее заблаговременно.

Тем, кто отправляется в Америку, медики рекомендуют поменьше контактировать с местным населением, чтобы не подхватить заразу, и не завезти ее в Казахстан.

Фото: politeka.net