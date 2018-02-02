Сайгу убили жара и влажность

На массовый мор сайги в Центральном Казахстане повлиял климат, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

К такому выводу после исследований пришли отечественные и зарубежные ученые. Результаты опубликовали в одном из самых авторитетных американских научных журналов. Речь идет о гибели краснокнижных животных весной 2015. Тогда за три недели от пастереллёза пало больше 200 тысяч особей.

Согласно статье, высокая температура и влажность в регионе повлияли на иммунитет парнокопытных. Сопротивляемость организма к заболеваниям снизилась и, как следствие, возник пастереллёз. Он легко передается от животного к животному. А потому большинство сайгаков погибло в течение нескольких часов. В основном болезнь настигла самок и ягнят. Туши с вздутыми животами, окровавленными носами и пастями нашли в степях Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей.

Фото: world.lib.ru