Столичных безработных будут вовлекать в трудовую деятельность

В Астане создан межведомственный штаб по вопросам занятости и создания новых рабочих мест, сообщает Zakon.kz, со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В целях продуктивной занятости населения по поручению акима города Астаны Асета Исекешева в составе экспертов, общественных деятелей и соответствующих госорганов в лице Мурата Абенова, Рахима Ошакбаева, Танирбергена Бердонгара, Бакыта Сапарова, Ануара Боранбаева, Талгата Калиева, Аскара Амрина, депутатов маслихата Мираса Шекенова, Алмаза Кима и Ильи Мещерякова был создан специальный управляющий комитет (межведомственный штаб) по вопросам занятости и создания новых рабочих мест.

Основной задачей управляющего комитета является разработка новой Концепции занятости населения города Астаны на 2018-2021 годы. При разработке данного документа учтены ключевые проблемные вопросы и пути их решения, мнения и предложения экспертов, общественных деятелей, представителей неправительственных организаций, работников и работодателей.

В рамках реализации данной концепции основной упор будет направлен на вовлечение в продуктивную занятость безработных и самозанятых, в том числе молодежи, женщин, лиц с ограниченными возможностями, освобожденных из мест лишения свободы и лиц предпенсионного возраста.

Отмечены в концепции ряд проблем в сфере занятости населения: · отсутствие единой базы по учету жителей столицы (изучение миграции населения, выявление безработных и самозанятых граждан, обеспечение качественного учета жителей столицы); · отсутствие учета и налогообложения самозанятого населения; · недостаточно проводимая работа по созданию стартовых возможностей для безработных и развитию их потенциала; · отсутствие свободного доступа к инфраструктуре (коммерческой, производственной), длительная процедура оформления земельного участка (рост тарифов на коммунальные и транспортные услуги) и длительная процедура получения доступа к заемным средствам; · отсутствие социального пакета для привлечения востребованных (дефицитных) специалистов (доступное жилье, повышение заработной платы и т.д.).

В рамках концепции планируется определить качественный и количественный состав прибывающих в столицу граждан для составления прогноза потребности и подготовки кадров и создания постоянных рабочих мест.

Фото: moneymagpie.com