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В Алматы загорелся супермаркет, с огнем боролись 50 пожарных

2 февраля 2018, 01:59

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила более 200 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в супермаркете в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

"2 февраля 2018 года в 00:30 на пульт диспетчера Службы пожаротушения города Алматы поступил вызов о том, что в Турксибском районе произошел пожар в супермаркете", - говорится в сообщении.

Установлено, что произошло горение кровли одноэтажного магазина. С места пожара эвакуировано порядка 20 человек, пожарными вынесен газовый баллон. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила более 200 квадратных метров. В тушении огня участвовало около полусотни пожарных, было задействовано 18 единиц спецтехники.

В 01:00 достигнута локализация пожара. В 01:43 пожар был ликвидирован.


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