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Медведев прибыл в Алматы для участия в Евразийском межправительственном совете

2 февраля 2018, 06:00

В Совете примут участие главы правительств Казахстана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня ночью прибыл в Алматы для участия в Евразийском межправительственном совете, сообщает zakon.kz.

В Совете примут участие главы правительств Казахстана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

В ходе встречи главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят актуальные вопросы развития союза и совершенствования его нормативно-правовой базы.

В частности, готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Предполагается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

Повестка дня заседания также включает вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, пенсионным обеспечением трудящихся государств-членов, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах союза и состояние взаимной торговли.

Также, в Алматы по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева состоится форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации».

В работе Форума примут участие премьер-министры Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT компаний.

Напомним, в октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу Президента Нурсултана Назарбаева о проведении специальной встречи по цифровизации экономики ЕАЭС.

Главная цель Форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

Фото: YouTube


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