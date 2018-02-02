Головкин получил приз "Легенда бокса"

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и WBC Геннадий Головкин из Казахстана стал лауреатом премии «Легенда бокса» в номинации «Боксер года», сообщает sports.kz.

Церемония вручения премии проходит в четверг в Сочи в рамках открытия Международного боксерского форума, лицом которого является Головкин.

Приз казахстанскому боксеру вручил глава WBC Маурисио Сулейман.

«Человеком года» признан Франко Фальчинелли, ранее занимавший должность исполняющего обязанности главы Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Фото: sports.kz