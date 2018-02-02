Как будут выбраны судьи на реванш Головкин — Альварес

2 февраля 2018, 07:04

Реванш состоится 5 мая.

Чтобы избежать некомпетентного судейства, как в первом поединке, команда Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) планирует тщательно подойти к выбору судей в реванше, сообщает Sports.kz.

Напомним, по итогам первого боя Аделаида Берд отдала Головкину лишь два раунда — 118-110, а Дон Трелла посчитал лучший раунд Геннадия — седьмой — в пользу «Канело».

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт сообщил, что перед реваншем он готов выслушать мнения и пожелания промоутеров относительно назначения официальных лиц.

— Если мы почувствуем, что сможем выполнить то, о чем они [промоутеры] просят, и по-прежнему предоставить им судей уровня «А+», я скажу об этом нашему председателю. Я возьму на себя все заботы о судьях. Это самый большой бой, и я собираюсь предоставить лучших судей в США! — заявил Беннетт.

Реванш состоится 5 мая. Ожидается, что он снова пройдет в Лас-Вегасе.

Фото: SPORTS.KZ


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