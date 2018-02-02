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В Ницце на пляже образовалась воронка диаметром пять метров

2 февраля 2018, 07:44

Власти намерены провести необходимые геологические исследования/

Воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра образовалась на пляже в Ницце, местные власти призывают людей к спокойствию, передает РИА Новости.

"Поводов для беспокойства нет, это природный феномен… Специально для журналистов: нет, это не трамвай, который поехал в объезд", — написал в Twitter мэр курортного города Кристиан Эстрози. На фотографии пляжа, приложенной к сообщению, видна идеально круглая воронка, наполненная белесоватой водой.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в мэрии, речь идет об "обвале почвы, вызванном подземными водами".

Вокруг воронки на пляже Лидо в районе Английской набережной был установлен периметр безопасности. Ожидается, что в пятницу образовавшаяся впадина будет засыпана. Власти также намерены провести необходимые геологические исследования, отмечает газета 20minutes.

Фото: Twitter: @cestrosi


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