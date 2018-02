В Ницце на пляже образовалась воронка диаметром пять метров

Воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра образовалась на пляже в Ницце, местные власти призывают людей к спокойствию, передает РИА Новости.

"Поводов для беспокойства нет, это природный феномен… Специально для журналистов: нет, это не трамвай, который поехал в объезд", — написал в Twitter мэр курортного города Кристиан Эстрози. На фотографии пляжа, приложенной к сообщению, видна идеально круглая воронка, наполненная белесоватой водой.

Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour ???? pic.twitter.com/GZvY9okRxi