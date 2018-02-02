В Алматинской области дом, в котором жила большая семья, сгорел дотла

Добровольцы не только разбирают завалы, но и помогают продуктами, деньгами и одеждой.

О помощи просят жители села Байтерек в Алматинской области. Дом большой семьи уничтожил огонь, сгорела не только крыша над головой, а также одежда и все документы, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

В ту роковую ночь ничего не предвещало беды, говорит 63-летняя хозяйка дома Галина Козлова. Как обычно, около полуночи все легли спокойно спать, в недавно отстроенном новом доме.

«Нас трое было: дочка, я и внучка маленькая, годика еще нет ей. Мы даже не знаем, что произошло, я только услышала в четыре часа ночи только треск со второго этажа. Когда встала уже пламя было вовсю. Мы в чем были в том и успели в окно кухни выскочить», - сказала Галина Козлова.

Спасти имущество не удалось. Новый дом и все, что в нем огонь уничтожил еще до приезда пожарных. Дом пенсионерки Козловой практически дотла выгорел три дня назад. Ее семью приютили родственники, проживающие в соседнем селе. А здесь сейчас работают волонтеры, это местные жители. Добровольцы не только разбирают завалы, но и помогают продуктами, деньгами и одеждой.

«Помощь оказывают волонтеры, городские молодцы очень хорошо работают, приезжают просто со стороны люди через кого-то узнают. Друзья, знакомые друг-другу передают, вещами завалили, молодцы. Одеться у нас есть во что, везут продукты, везут финансовую помощь», - отметила дочь Г. Козловой Светлана Саитова.

По словам Светланы, из документов всех членов семьи осталось только ее водительское удостоверение. Теперь с восстановлением сгоревших бумаг обещают помочь местные чиновники.

«Они не обращались официально, если у них проблемы с право устанавливающими документами мы поможем , сделаем все официальные запросы во все инстанции. А на счет материальной помощи, будем работать с нашими предпринимателями, спонсорами. Если они материальную помощь окажут, мы направим этих спонсоров на этот участок», - сказал аким Байтерекского сельского округа Алматинской области Айбек Нурланов.

Семья Козловых воспитывает троих несовершеннолетних детей, двое из которых школьники. Поэтому, их бабушка и мать надеются, что с помощью неравнодушных людей они смогут восстановить жилье и в скором времени вновь отметят новоселье.

Фото: ТК "Алматы"