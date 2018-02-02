Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Анхель Кастро несколько месяцев лечился от глубокой депрессии.

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе, пишет Лента.ру.

Анхель Кастро несколько месяцев лечился от глубокой депрессии. Сначала он лечился в госпитале, потом получал медицинскую помощь амбулаторно.

На момент смерти 68-летний сын Фиделя был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук. За свои научные изыскания получил авторитет в международном научном сообществе.

Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание в настоящий момент не раскрывается. Похороны Анхеля Кастро будут организованы согласно решению его семьи.

Фото: Twitter