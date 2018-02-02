Правозащитники проверили условия содержания подследственного Еримбетова

По результатам посещений правозащитников со стороны подследственного И. Еримбетова каких-либо жалоб не поступало.

10 января 2018 года на пресс-конференции в г.Алматы мать подследственного Еримбетова И. заявила, о том, что его сын подвергается избиениям и пыткам в СИЗО. В этой связи, ряд правозащитников провели непосредственную встречу с данным подследственным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

Так, руководитель Национального центра по правам человека С. Оспанов и руководитель НПМ г. Алматы И. Мирошниченко посетили СИЗО г. Алматы для проверки вышеизложенных фактов и оказания необходимой помощи.

Кроме того, 31 января 2018 года указанное учреждение посетила председатель Общественной наблюдательной Комиссии г. Алматы А. Жанабилова.

Первого февраля 2018 года члены Координационного совета при Уполномоченном по правам человека Жемис Турмагамбетова и директор международного бюро по правам человека Евгений Жовтис посетили подследственного Еримбетова И., содержащегося в СИЗО г. Алматы.

Правозащитники Турмагамбетова Ж. и Жовтис Е. проверили условия содержания подследственного Еримбетова И. и провели беседу конфиденциального характера без участия сотрудников СИЗО.

По результатам посещений правозащитников со стороны подследственного И. Еримбетова каких-либо жалоб не поступало. В целях улучшению коммунально-бытового обеспечения, правозащитники дали администрации учреждения ряд конкретных рекомендаций.

Фото: otvprim.ru