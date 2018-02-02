Что ежедневно убивает казахстанских женщин?

В Казахстане, согласно статистическим данным, от этой тяжелой патологии ежедневно умирают две женщины. Если же брать в расчет весь мир, то цифры еще более пугающие – заболевание уносит жизнь одной женщины каждые две минуты, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о злокачественных новообразованиях - онкологии, борьба с которой в целом ведется на государственном уровне – на каждого больного, обратившегося на третьей и четвертой стадиях болезни, из бюджета выделяется до 50 тысяч долларов, при чем, ежегодно. Так почему же рак остается серьезной проблемой для Казахстана? Только один его подвид – рак шейки матки, сегодня активно молодеет и поражает все большее количество женщин. Статистика такова: ежегодно в онкоцентрах страны регистрируют более полутора тысяч вновь заболевших казахстанок, а основной группой пораженных злокачественной опухолью и погибших от нее, в нашей стране, становятся женщины от 30-ти до 40 лет. На сегодняшний день 11,5 тысячи наших соотечественниц состоят на учете в онкоцентрах. А сколько еще не выявленных случаев?

Если и не остановить онкологию, то хотя бы сократить число поражённых ею, по мнению специалистов, возможно внимательным отношением к своему здоровью и своевременным обращением к врачу. И не только, когда состояние ухудшилось. Практика показывает, что чаще рак встречается у тех женщин, что не уделяют себе должного внимания, а именно, не лечат воспалительные процессы в организме.

Между тем, всё это необходимо принимать во внимание только в том случае, если по каким-либо причинам заблаговременно не были проведены предупреждающие рак мероприятия, а именно – вакцинация. Она то и позволяет свести к минимуму риск развития злокачественных опухолей и практически полностью предотвратить страшный диагноз. Известно, что привиться возможно только от возбудителя, а не от развившегося заболевания. Информацию о том, какие вирусы становятся причиной развития раковых заболеваний и, конкретно, убивающего казахстанских женщин рака шейки матки, врачи распространяют давно.

«Основным возбудителем рака шейки матки является вирус папилломы человека. Это самый распространённый вирус, их существует более 100 видов, и самыми опасными считаются около 14-ти, которые как раз-таки приводят к развитию рака», - говорит руководитель центра онкогинекологии Ерлан Кукубасов.

Врачи рекомендуют вакцинировать девочек в возрасте от 9-ти до 12-ти лет. Вакцину возможно ставить и женщинам, но только до 26-ти лет, и только тем, у которых нет вируса папилломы человека. Все больше казахстанцев сейчас понимают всю серьезность ситуации, а потому идут на добровольную вакцинацию дочерей. Так же поступил и житель Алматы Ренат Ахметкалиев, он пришёл в НИИ онкологии и радиологии с дочкой, чтобы врачи поставили девочке прививку.

«Полтора года назад у моей супруги выявили онкологическое заболевание – рак шейки матки. Выявили его только на третьей стадии. Первый этап лечения мы проходили в Алматы, здесь, в Институте онкологии, второй этап – мы лечились уже в Германии. Но мы победили, слава Богу, всё для нас закончилось благополучно. Ну, и не хотелось бы, чтобы дети повторяли», - рассказал Ренат Ахметкалиев.

Если время для вакцинации упущено, то чтобы избежать страшного диагноза – новообразование на неоперабельной и неизлечимой стадии, нужно ежегодно проходить скрининг. Ведь золотое правило медицины гласит: любое заболевание легче предупредить, чем лечить. В Казахстане на протяжении вот уже 10-ти лет проводится скрининг женщин от 30 до 60 лет на рак шейки матки. Обследование проводится бесплатно, процедура безболезненна.

Где именно можно пройти жизненно важное обследование, чтобы не пополнить ряды ежедневно умирающих от рака шейки матки казахстанских женщин, а также, как именно в лабораториях по всей стране проводится цитологичское исследование, смотрите в специальном репортаже корреспондента Первого канала Евразия Шолпан Елеусизовой - «Больная тема». Эксклюзивные интервью столкнувшихся с болезнью и победивших ее казахстанок, научные факты и современные открытия - в это воскресенье, 4-го февраля, в программе «Аналитика», в 20.00!

Фото: kloop.kg