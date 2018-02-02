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Президент Бразилии не получил пенсию из-за непредоставления документов

2 февраля 2018, 09:05

Темер вышел на пенсию в Сан-Паулу в 1999 году с должности прокурора штата.

Власти бразильского штата Сан-Паулу перестали платить пенсию действующему президенту Мишелу Темеру, так как глава государства не предоставил документы, подтверждающие, что он жив, передает РИА Новости.

По данным агентства Telam, Темер должен был подать документы еще в сентябре 2017 года, но не сделал этого. В связи с этим пенсия за ноябрь и декабрь выплачена не была.

Темер вышел на пенсию в Сан-Паулу в 1999 году с должности прокурора штата.

Администрация президента Бразилии пояснила этот казус нехваткой у главы государства времени для подачи документов. Сумма невыплаченной пенсии составила 45 тысяч реалов за каждый месяц (около 15 тысяч долларов), которые он должен получать за свою прежнюю работу прокурором.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов


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