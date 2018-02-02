Джина Лоллобриджида удостоена именной звезды на Аллее славы Голливуда

О том, что у актрисы появится своя звезда, стало известно в июне прошлого года.

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, в прошлом году отметившая 90-летие, в четверг получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Видеозапись церемонии открытия этого символа была выложена на официальном сайте Аллеи славы, сообщает ТАСС.

Это уже 2628-я по счету звезда, вмонтированная в тротуар Голливудского бульвара. В церемонии открытия именного знака приняла участие и сама итальянка.

"Я счастлива быть на этом бульваре, по которому я гуляла так много раз", - приводит слова Лоллобриджиды издание Variety. "Мне нравится идея того, что столь много звезд увековечены здесь", - сказала она.

О том, что Лоллобриджида удостоится звезды, стало известно в июне прошлого года. Отборочный комитет объявил тогда, что в 2018 году этой чести среди актеров также удостоятся Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана. Среди певцов именные знаки получат в том числе исполнительница Мэри Джей Блайдж, а также рэперы Ice-T и Snoop Dogg. Телевидение на Аллее славы в текущем году будет представлено актрисами Джиллиан Андерсон и Тараджи Хенсон.

Лоллобриджида снималась у таких итальянских мастеров, как Луиджи Дзампа, Марио Моничелли, Карло Лиццани. Популярность ей принес французский фильм Кристиана-Жака "Фанфан-Тюльпан" (Fanfan la Tulipe, 1952) с Жераром Филипом, удостоенный премии на Каннском кинофестивале. Еще одна ее роль - Эсмеральда в экранизации Жана Деланнуа произведения Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" (Notre-Dame de Paris, 1956). Более 30 лет назад актриса завершила активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре.

Джина Лоллобриджида имеет множество наград и званий. Она удостоена французского ордена Искусств и литературы, ордена Почетного легиона, ордена "За заслуги перед Итальянской республикой". В 1961 году она получила "Золотой глобус". В 1997 году на XX Московском международном кинофестивале Джина Лоллобриджида была отмечена призом за вклад в киноискусство.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд.

Фото: © AP Photo/Lionel Cironneau