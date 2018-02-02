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На большей части Казахстана ожидается снег

2 февраля 2018, 09:30

Лишь на севере, востоке и юго-востоке сохраняется погода без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидается местами снег, низовая метель, лишь на севере, востоке и юго-востоке сохраняется погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 24-29 м/с.

В Жамбылской области местами сохраняется туман, днем местами гололед, ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Южно-Казахстанской области ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами сохраняется туман, гололед, в Мангыстауской области ночью усилится ветер 15-20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях местами сохраняется местами низовая метель, туман.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами туман, в Карагандинской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 17-22 м/с, ночью и утром местами туман.

Фото: Караван


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