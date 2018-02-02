Итоги председательства Казахстана в СБ ООН подвели в МИД

Казахстан завершил работу в качестве Председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

С 1 января этого года в течение месяца делегация Казахстана руководила работой главного органа ООН, руководствуясь Политическим обращением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности ООН под названием «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира», а также своими прагматичными национальными интересами.

Казахстан в качестве Председателя СБ ООН обеспечивал бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН и исполнял функции, возложенные в соответствии с мандатом.

В ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы Председателя Совета.

Главным мероприятием председательства Казахстана в СБ ООН стал прошедший 18 января тематический брифинг высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Заседание продемонстрировало, что меры укреплении доверия, а также усиление инструментов превентивной дипломатии могут послужить отправной точкой для достижения прогресса по многим критическим вопросам, не находящим своевременного разрешения из-за политической конъюнктуры во взаимоотношениях мировых держав.

Принятое по итогам заседания Заявление Председателя СБ ООН (Presidential statement) под номером S/PRST/2018/1 посвящено Всеобъемлющей стратегии предотвращения конфликтов. В данный документ наряду с вопросами раннего предупреждения, превентивного развертывания, посредничества, миротворчества, постконфликтного миростроительства и укрепления мер подотчетности были впервые включены проблемы нераспространения оружия массового уничтожения. В этом заключается уникальность принятого документа.

Казахстан, являясь первым государством Центральной Азии, избранным в Совет Безопасности ООН, в ходе своего председательства продолжил активную работу по продвижению интересов всех государств нашего региона.

Центральным мероприятием стали состоявшиеся 19 января министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития» под председательством Министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова. В заседании приняли участие главы МИД Кувейта, России, Польши, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, заместители глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Нидерландов, США, Экваториальной Гвинеи и Афганистана, а также делегации государств-членов СБ ООН и Европейского союза. В качестве докладчика выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По итогам заседания было принято Заявление Председателя (Presidential statement) под номером S/PRST/2018/2. Документ подчеркивает важность развития регионального, межрегионального и международного сотрудничества для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития в Афганистане и Центральной Азии и заявил о своей поддержке совместных усилий стран региона по расширению зоны мира, сотрудничества и процветания.

Важным событием стала организация казахстанским председательством 12-15 января визита делегации СБ ООН в Кабул. В ходе мероприятия состоялись встречи с руководством страны, представителями политических партий и гражданского общества. В рамках визита были рассмотрены усилия правительства Афганистана по решению широкого круга взаимосвязанных проблем, а также определено, каким образом Совет Безопасности мог бы дополнительно содействовать усилиям на местах.

Полевая миссия в Кабул стала первым визитом Совета Безопасности в Афганистан с 2010 года, позволила понять ситуацию изнутри и дала объективное понимание реальных интересов и приоритетов страны и ее мирного населения.

18 января Казахстан на площадке ООН провел Специальное мероприятие высокого уровня по запуску проекта Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Основная цель документа - достижение к 2045 году мира, свободного от терроризма, и создание широкой международной коалиции стран-партнеров. В поддержку актуальности и значимости Кодекса выступили руководство ООН и контртеррористических подразделений СБ, главы и представители делегаций более ста делегаций государств-членов.

В рамках председательства прошли плановые мероприятия (брифинги и консультации) по ситуации на Ближнем Востоке и Кипре, в Демократической Республике Конго, Колумбии, Дарфуре (Судан), в Западной Африке и Сахеле, Ливии, Мали, Сомали и Южном Судане, по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также поездка членов СБ ООН в Вашингтон для встречи с руководством США.

Нововведением казахстанского председательства стала состоявшаяся 2 января официальная церемония присоединения к СБ ООН шести вновь избранных членов - Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши, Экваториальной Гвинеи, которые в торжественной обстановке установили флаги своих стран в холле перед Залом Совета Безопасности ООН.

В целом, Казахстан беспристрастно, открыто и транспарентно председательствовал в СБ ООН, ориентируясь на достижение практических результатов и стремясь внести конструктивный вклад в работу Совета по всем рассматриваемым вопросам повестки дня.

С учетом вовлеченности во многие глобальные и региональные процессы, активной позиции в медиации и укреплении доверия, Казахстан продолжит выступать честным «брокером», известным своим эффективным сбалансированным подходом и нейтральностью ко всем международным акторам, государствам и организациям в рамках многосторонней дипломатии.

Успешное проведение инициированных казахстанской делегацией мероприятий в ходе председательства и принятие по их результатам итоговых документов продемонстрировало договороспособность и востребованность миротворческого потенциала нашей страны, конструктивизм подходов к решению самых злободневных задач современного мира, и стало возможным благодаря высокому авторитету Казахстана и его Президента.