Освобожден от должности главврач больницы Урджарского района ВКО

В селе Шолпан Урджарского района ВКО прошла встреча с населением руководителя управления здравоохранения региона и представителей. Главврач райбольницы полностью признал свою ошибку и освобожден от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи руководитель Департамента охраны общественного здоровья Газез Сулейменов проинформировал население о проведённой работе по дезинфекции в селе Шолпан, а также, в целом, об эпидемиологической ситуации в Урджарском районе.

В свою очередь, руководитель облздрава Марат Шоранов рассказал жителям о том, что по инициативе ведомства было создано несколько комиссий: по проверке финансово-хозяйственной части, по качеству оказания медицинских услуг.

Также в село Шолпан были отправлены областной педиатр, главный инфекционист из Семея, лаборанты для оказания методической помощи в составе специальной рабочей группы.

- Мы оказываем методологическую помощь врачам, проводим разъяснительную работу с населением. Нами осмотрены и все здоровые дети, и все переболевшие. Проведены необходимые дополнительные анализы,- сообщила главный инфекционист Семея Эльвира Исабаева.

В конце встречи М. Шоранов подписал заявление главврача Жексенбая Тлеубердина об увольнении. В своей речи Ж.Тлеубердин полностью признал свою ошибку, допущенную халатность и попросил прощения у населения.

- В районе сейчас работает специальная комиссия по поступившим жалобам от населения по поводу приобретения медикаментов и горюче-смазочных материалов для транспортировки пациентов за свой счет. Проводится проверка по вопросам качества, своевременности и соответствия оказания медицинской помощи, - сообщил начальник облздрава М.Шоранов.

Мама погибшей девочки также подтверждает информацию о том, что с родителей брались деньги за транспортировку детей на машине скорой помощи, а также за проведение некоторых процедур в амбулатории.

- Я жду заключения экспертизы, пусть республиканская комиссия определит точный диагноз. Виновные должны быть наказаны, для того чтобы такое больше никогда не повторилось. Виноват не один главврач. Моей дочери не оказали должную своевременную помощь, - сказала журналистам Индира Жанибекова, мама погибшей девочки.

По итогам был проведен личный приём граждан, где были выслушаны жалобы, предложения по улучшению качества оказания медицинских услуг.