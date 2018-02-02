Депозиты населения ЮКО достигли 300 млрд.тенге

По итогам 2017 года годовая инфляция в стране составила 7,1%, что соответствует целевому коридору 6-8% на 2017 год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Годовая инфляция в регионе составила 7,2%. Об этом на прошедшей 01 февраля 2018 года пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил директор Южно-Казахстанского филиала Национального банка Ануар Ботанбеков.

По его словам, ситуация на валютном рынке стабильна. Фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе, складываются благоприятно. В целом, в течение 2017 года тенге по отношению к доллару США укрепился в номинальном выражении на 0,3% и составил 332,33 тенге за доллар США,

«В 2017 году по Южно-Казахстанской области по сравнению с 2016 годом объем покупки доллара США увеличился на 4,22%, евро - на 13,9%, российского рубля - уменьшился на 4,24%. В этот же период объем продажи доллара США, евро и российского рубля вырос на 1,2%, 1,5% и 1,26% соответственно.», - сказал Ануар Амангельдиевич.

В целом, в 2017 году объем кредитов банков в экономику Казахстана составил 12,7 трлн. тенге. Объем кредитов банков в экономику области по итогам 2017 года вырос относительно 2016 года на 10,3% и составил 400,9 млрд. тенге.

Кроме того, по итогам прошлого года наблюдается рост в направлении депозитов. В частности, по итогам 2017 года объем депозитов составил 300,0 млрд. тенге с ростом к итогам 2016 года на 4,4%. Из них вклады в тенге увеличившись на 23,9%, достигли 204,8 млрд. тенге, вклады в иностранной валюте - снизились на 22% и составили 95,2 млрд.тенге.