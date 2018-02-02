Опубликовано ранее неизвестное интервью Бориса Ельцина 1990 года

В интервью первый президент России рассказывает о падении авторитета «союзного правительства».

Музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин опубликовал на своем YouTube-канале ранее неизвестное интервью с первым президентом России Борисом Ельциным, передает Zakon.kz.

В своем посте на Facebook Чепарухин вспоминает "Сегодня - 87 лет со дня рождения Б.Н.Ельцина. Я впервые публикую видео своего интервью с ним. Июнь 1990, поезд Москва - Рига".

"В годы Перестройки (1985-1991) я был аспирантом, научным сотрудником МГУ и экологическим активистом. Я с энтузиазмом запускал международные экологические проекты - на Байкале, в заповедниках России и других советских республик. Приглашал туда мировых лидеров экологического движения, ученых, писателей", - отмечает А.Чепарухин.

"Меня потрясла история с травлей Ельцина периода 1987-1988 гг, когда его выгнали с поста первого секретаря МГК КПСС, и после этого все партийное руководство под руководством Горбачёва стало буквально шельмовать Бориса Николаевича", - говорится в сообщении.

В интервью Б.Ельцин рассказывает о падении авторитета «союзного правительства», перспективах получения поддержки от стран Запада, благотворительности, целях радикальных реформ демократизации, рассуждает о рисках и ошибках на этом пути и сетует, что сограждане «растеряли человечность, хотя имеют хорошие корни и традиции».

"И вдруг я встречаю искреннего, сентиментального, откровенного человека, который разговаривает за жизнь и чуть не плачет, удивляясь подлости своих бывших соратников", - комментирует автор.

12 июня 1991 года Ельцин был избран президентом РСФСР. 31 декабря 1999 года объявил о своей отставке. Вошёл в историю как первый всенародно избранный глава России, радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства России.

Фото: Александр Макаров / РИА Новости