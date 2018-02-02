В Казахстане планируется смягчение наказания за правонарушения

В связи с чем правительство РК разработало постановление, которое будет внесено на рассмотрение Н.Назарбаева.

В Казахстане планируется внести поправки в законодательство, предусматривающие перевод ряда составов административных правонарушений в сферу гражданской или дисциплинарной ответственности и смягчение санкций, сообщает Zakon.kz. Об этом говорится в проекте указа главы государства «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

В связи с чем правительство РК разработало постановление, которое будет внесено на рассмотрение Н.Назарбаева.

Как следует из документа, данные поправки планируется принять с целью гуманизации и снижения репрессивности законодательства, в частности, в части перевода ряда составов административных правонарушений в сферу гражданской или дисциплинарной ответственности; пересмотра санкций административных деяний на предмет их возможного смягчения и снижения. Будет разработан соответствующий проект закона.

Кроме того, предусматривается внести предложения по повышению уровня защиты граждан в уголовном процессе, в том числе от необоснованного уголовного преследования и осуждения, усилению прозрачности правоохранительной деятельности, введению стандартов доказывания, снижению избыточной репрессивности уголовного процесса и его гуманизации, в том числе расширению сферы применения мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей. А также внедрение и укрепление правозащитных стандартов в сфере уголовного преследования, дальнейшая гуманизация уголовного законодательства, расширение сферы применения мер, альтернативных лишению свободы, с повышением эффективности их исполнения, расширение сферы применения медиации в уголовном процессе на досудебной стадии и на этапе судебного разбирательства.

Также предусматривается дальнейшая гуманизация системы исполнения уголовных наказаний.

Эти предложения будут направлены в Администрацию Президента РК. Помимо этого, планируется активное внедрение интеллектуальных систем видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением. Срок исполнения май 2018-2019 годов.

В целом общенациональный план разбит на десять пунктов - на каждую озвученную Н.Назарбаевым задачу:

1. Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий.

2. Дальнейшее развитие ресурсного потенциала.

3. «Умные технологии» - шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса.

4. Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры.

5. Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе.

6. «Перезагрузка» финансового сектора.

7. Человеческий капитал - основа модернизации.

8. Эффективное государственное управление.

9. Борьба с коррупцией и верховенство закона.

10. «Умные города» для «умной нации».

Напомним, 10 января Акорда опубликовала Послание Главы государства народу Казахстана, в котором говорится о десяти основных задачах, которые предстоит реализовать Казахстану в 2018 году. Среди основных приоритетов государства - повышение зарплат госслужащих и учителей, увеличение площади жилья казахстанцев и усиление ответственности владельцев отечественных банков. Также в документе говорилось о грядущих переменах на рынке труда из-за внедрения новых технологий.